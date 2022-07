Pantaleo Corvino, direttore generale del Lecce, presenta così il nuovo arrivo Lorenzo Colombo dal Milan in conferenza stampa: "Seppur giovane, ha potenzialità e qualità importanti. Come sapete è un giovane attaccante classe 2002 di piede mancino. Ha fatto tutte la trafila nel Milan fino ad arrivare ad esordire e segnare in prima squadra, oltre alle esperienze con le selezioni giovanili italiane. E’ un ragazzo che potrà dare una grossa mano all’attacco ed alla squadra di mister Baroni"