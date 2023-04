Il terzino del Lecce Antonino Gallo ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga contro l’Udinese: "Il mister mi sta dando fiducia in ogni partita e consigli in ogni in allenamento: è fondamentale avere un allenatore del genere. Dobbiamo alzare l'asticella ed essere concentrati, a questo punto della stagione le partite si decidono sui dettagli. Mancano poche gare e dobbiamo approcciarle nella maniera giusta".