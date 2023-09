Lecce sogna con gli occhi aperti dopo una notte che è stata un pezzo di storia. Il capolavoro di Oudin ha regalato il successo sul Genoa e il: migliore partenza di sempre per i giallorossi. Un risultato che diventa ancora più straordinario se si considera che. Senza dimenticare un bilancio sempre in regola anche grazie alle cessioni a prezzo d’oro dei big: l’ultimo è stato l’ex capitano Hjulmand allo Sporting Lisbona.Un vero e proprio capolavoro targato Pantaleo Corvino. L’ennesimo di un dirigente della vecchia scuola italiana fatta di metodo, conoscenza e rapporti. Un vecchio adagio del direttore diventato un classico grazie ad Antonio Conte recita così: "Puoi sbagliare moglie, ma non portiere e attaccante". E neanche quest’anno li ha sbagliati con Falcone, che è l’unico portiere in A imbattuto nei secondi tempi, e con Kristovic, l’attaccante capace di segnare 3 gol nelle prime 4 partite di serie A.Falcone piace molto in Premier League e anche alla Roma, Strefezza e Almqvist hanno grande interesse specialmente all’estero. Ora però non è tempo di pensare al mercato, i giovani giallorossi vogliono continuare a scrivere la storia sognando a occhi aperti.