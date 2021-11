Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla del futuro di Pisacane, terzino dei salentini, a PianetaLecce: “Pisacane ha un contratto che scade nel giugno di quest’anno. Per noi non rientra nei piani tecnici, era in uscita già questa estate e vediamo se a Gennaio ci saranno prospettive per lui per andare via, altrimenti il suo contratto scadrà a Giugno”.