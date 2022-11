Il Lecce si prepara ad affrontare la sosta per i Mondiali. Mister Marco Baroni non dovrà rinunciare a nessun giocatore, poiché tra i convocati per il Qatar non figurano giocatori del club pugliese. Il programma per la sosta partirà il 28 novembre, quando i giocatori si ritroveranno per riprendere la preparazione. Non si prevede nessun ritiro all'estero, mentre per quanto riguarda le amichevoli, i giallorossi svolgeranno alcuni test, ancora da confermare.