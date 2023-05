Morten Hjulmand si ferma e tiene in ansia il Lecce nei giorni che portano alla sfida-salvezza contro lo Spezia. Ieri mattina il capitano appena ha accusato una fitta alla coscia destra si è fermato ed ha abbandonato il campo.



La società giallorossa ha diramato l'esito degli esami: “L’Unione Sportiva Lecce comunica che, dai primi esami strumentali effettuati dal calciatore Morten Hjulmand, che hanno interessato il muscolo adduttore lungo della coscia destra, si evince una lieve elongazione dello stesso che al momento non presenta raccolte fluidi di tipo ematico. Seguiranno a distanza ulteriori accertamenti”, si legge. Per capirci, si tratta del problema accusato anche da Leao con la Lazio, che gli ha impedito di esserci nel derby d’andata di Champions League. Proverà a tornare già col Monza alla penultima dunque, il 28 maggio.