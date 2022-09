Intervenuto ai microfoni di DAZN, al termine di Lecce-Monza, il centrocampista giallorosso Joan Gonzalez ha così commentato il pari del Via del Mare.



SUL GOL:



"Incredibile, mai me lo sarei aspettato ma con questo pubblico e questi compagni è incredibile".



SULLA POSSIBILE DOPPIETTA:



"Sarebbe stato meglio, ma anche così non mi lamento. Avremmo potuto vincere, lo meritavamo. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni, peccato che la palla non sia entrata".



SULLA CRESCITA DEI SUOI:



"Stiamo crescendo tanto, tantissimo, se avete visto anche i nostri impegni precedenti avremmo potuto vincere anche altre partite".