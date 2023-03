reattivo quando chiamato in causa, strepitoso su Gonzalez all’ora di gioco. Si ripete su Bonaventura a fine gara. Nulla può sull'autogol di Galloqualche buona sgroppata in avanti. In generale non sfigura.si mette nel taschino Kouamé giocando un'altra prova che conferma tutto il talento di questo ragazzoattento e ordinato per quasi tutta la gara, anche se si fa colpevolmente anticipare da Gonzalez al 60’. Per sua fortuna Falcone ci mette una pezza.da quella parte la Fiorentina spinge tanto. Perde Gonzalez in occasione del vantaggio viola mettendo goffamente in autogol. Episodio pesantissimoconfusionario, i centrocampisti viola lo mettono spesso in mezzo. Prova a compensare con la grinta. Non sempre gli riesce.qualche recupero alto, forse meritava una chance dal 1’: battaglia con Barak in mezzo al campo intercettando tanti palloni soprattutto nella prima fase. Rischia tantissimo sul contatto con Gonzalez in area. Nella ripresa cala di rendimento: viene spesso in avanti in aggressione alta ma sbatte in più di un’occasione su un ottimo Amrabat.primo tempo da non pervenuto, serve Di Francesco davanti al portiere a inizio ripresa, poi nient’altro. Conferma di non essere in grande forma. E da lui ci si deve aspettare di più.ci prova quando può, la Firoentina si abbassa un po’ dopo il suo ingressospesso anticipato da Igor che lo sovrasta fisicamente. Gara estremamente difficile in cui sbaglia qualcosa anche tecnicamente.il suo dinamismo crea qualche problemino alla Fiorentina su quel lato, ma tende a spegnersi con l’avanzare della gara. Comunque il più positivo davanti, Terracciano gli nega la gioia del gol.: il Lecce non gioca una bruttissima gara contro una Fiorentina in formissima e spinta da un Franchi gremito. Ma quattro sconfitte di fila non possono essere un caso e, in generale, i salentini appaiono troppo rinunciatari fin dal primo minuto. Un po’ tardivi anche i cambi.