Lecce-Verona 0-1



Falcone 6: gol subito sul quale non può molto data la deviazione decisiva. Per il resto cerca di tener vivi i suoi.



Gendrey 6: partita di buon ritmo, anche se ci si aspettava più proposizione in fase offensiva.



Baschirotto 5,5: su Ngonge appena entrato si perde subito la marcatura, anche se sfortunato nel rimpallo.



Umtiti 6: in difesa è quello che fa le migliori cose. Anche in fase di ripartenza si fa vedere con varie falcate.



Gallo 5: troppi errori di scelta, dettati forse dalla fretta.



Blin 6: gara di alti e bassi, anche se nel complesso sufficiente.

(dal 27' s.t. Gonzalez 6: cerca di rendersi pericoloso sotto porta, anche se alla fine non porta a casa ciò che sperava.)



Hjulmand 5: tanti errori soprattutto di concentrazione, con scelte spesso troppo affrettate.



Oudin 5: anche per lui, palloni giocati con poca precisione e poca tecnica.

(dal 37' s.t. Colombo: s.v.)



Strefezza 6: cerca di proporsi soprattutto quando il Verona è arretrato a difendere. Non trova però molta complicità con i compagni.



Ceesay 5,5: non riesce a rendersi troppo pericoloso nell'area veronese. Viene annullato fisicamente dagli avversari.



Di Francesco 6,5: migliore in campo dei suoi. La voglia di incidere sulla gara si vede tutta. Serviva però più precisione sotto porta.

(dal 27' s.t. Banda 6: impatto sicuramente buono sulla partita, con dribbling e voglia di farsi notare. Peccato non venga però giustamente premiato dai compagni. )





All. Baroni 5,5: Lecce che ci prova ma non riesce quasi mai a trovare la porta. I cambi forse troppo tardivi.