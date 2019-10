Il tecnico del Lecce Fabio Liverani presenta in conferenza stampa la sfida contro l'Atalanta: "Meccariello sta recuperando il tempo perso finora, può giocare in più ruoli in difesa, essere un'opzione in mezzo o a destra. Durante la settimana lavoriamo per migliorare sui calci piazzati, abbiamo giocatori che sanno batterli bene ma bisogna essere bravi a capire e sfruttare la palla pericolosa in area, tante volte vediamo angoli battuti male, conta la mentalità. Come arriviamo all'Atalanta? Non m'interessano i pareri degli altri, sarà il campo a esprimere il giudizio: lì tutto si può invertire, ci sono valori differenti ma in gara secca conta lo spirito, starà a noi provare a metterli in difficoltà. Chi gioca in attacco? Ad oggi il tandem Falco-La Mantia è una soluzione possibile, vedremo. Vera convocato in nazionale? Mi auguro che tutti coloro convocati giochino. Atalanta? Fa molta densità in area di rigore avversaria, ma rischiano di andare in affanno se perdono un duello. Tocca a noi esaltare i nostri pregi e oscurare i difetti, andremo avanti con umiltà e rispetto, sono un'ottima squadra. Gasperini tecnico di provincia? Di provinciale oggi l'Atalanta ha solo il ricordo di dieci anni fa. Sono in alto da parecchie stagioni e vogliono consolidarsi: non sono più meteore, sono arrivati terzi in classifica e hanno investito tanto e bene per disputare tre competizioni".