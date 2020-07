L'allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Bologna.



SALVEZZA - "Sappiamo di avere a disposizione un solo risultato, lo sapevamo già dopo aver perso lo scontro diretto di Genova. Noi dobbiamo fare il nostro dovere e provare a vincerle tutte: questo deve essere lo spirito, partita per partita"



CONVOCATI - "Rossettini, che ha avuto qualcosa di unico, è difficile vederlo in campo. Gli altri stanno facendo progressi, valutiamo giorno per giorno. Se avremo recuperato tutti, varrà la pena metterli dentro se ci sarà qualcosa di importante da giocarsi".



LAPADULA - "È importante quello di tutti coloro che vogliono esserci. Non si allena dalla prima partita con il Milan a pieno regime, ci ha dato una mano e disponibilità. Numericamente non abbiamo calciatori in avanti, ma sappiamo anche di non avere il Lapadula pre-lockdown".