Liverani chiede al Lecce uno sprint sul mercato: "Ci servono altri 5 rinforzi. A partire dall’attaccante: deve essere uno forte, che fa gol, di livello internazionale. Uno che ha qualità, sa giocare a calcio e che possa alzare sensibilmente il nostro livello. Magari poi un altro attaccante di prospettiva, poi un esterno destro, un centrale difensivo mancino e anche una mezzala che possa garantire un po’ di fisicità in mezzo al campo. Insomma, c’è ancora un bel po’ di lavoro da fare. Ma sono sereno, perché sono in piena sintonia con la società sul mercato, sia per le operazioni da fare in entrata, sia in uscita".



Si allontana l’obiettivo Babacar (Sassuolo), che ha preso tempo, ma resta calda l’ipotesi Dell’Orco per la difesa. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sulla fascia è vicino l’accordo con Rispoli, svincolato dal Palermo per l’out destro (è saltato l’affare Venuti con la Fiorentina).

Continua la lunga marcia d’avvicinamento del Sassuolo al difensore Toprak (Borussia Dortmund): c’è l’accordo col giocatore, si spinge per trovare la quadra anche coi tedeschi (balla poco più di un milione sulla valutazione del centrale).