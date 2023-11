Prosegue la, che a partire dal pomeriggio mette in campo un altro scontro importante, valido per la dodicesima giornata. Dopo il pareggio tra Sassuolo e Salernitana e la vittoria del Genoa sul Verona, è la volta di. Un confronto che mette sul piatto obiettivi diversi, momenti opposti, ma una volontà comune: vincere e portare a casa 3 punti importanti. Per ildi Pioli, che arriva sì dall'ottima vittoria con ilin Champions League, ma anche dalla sconfitta in casa con l'in campionato, vincere vuol dire tirare un grande respiro di sollievo e ritrovare la sicurezza che era mancata nel periodo antecedente al PSG. Dall'altra parte ildi Roberto D'Aversa, dopo una partenza sorprendente, ha subito diverse battute d'arresto e non vince dal 22 settembre quando un gol di Oudin stese il Genoa al Via del Mare. L'ultima delusione, in ordine cronologico, è il, frutto di due gol nel recupero. Il match con il Milan può rilanciare i giallorossi anche in questo senso.Il Milan è la squadra contro cui il Lecce ha pareggiato più volte in Serie A: 12 su 34, oltre a 20 successi rossoneri e 2 sole vittorie dei giallorossi.Il Milan è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 sfide contro il Lecce in Serie A,risale all’1 aprile 2006 (1-0 con gol di Axel Konan).ha realizzato cinque gol contro il Milan in campionato, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A (cinque reti anche all’Inter).Ulteriore pillola:in A: 4 gol in altrettante sfide, tra cui una doppietta. Nel 2023 nessun giocatore del Milan ha partecipato a più gol del portoghese (12 reti e 7 assist) in campionato: 19, al pari di Giroud.