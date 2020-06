Dopo i recuperi, riprende il regolare programma del campionato di campionato e tra gli anticipi della 27esima giornata c'è Lecce-Milan: fischio d'inizio alle 19.30, arbitra il signor Paolo Valeri, di seguito i principali episodi da moviola.





LECCE – MILAN Lunedì 22/06 h. 19.30

VALERI

PERETTI – LIBERTI

IV: ILLUZZI

VAR: DOVERI

AVAR: FIORITO





PRIMO TEMPO



36' - Meccariello segna il gol del pareggio del Lecce, l'assistente alza la bandierina per segnalare il fuorigioco del difensore, dopo revisione al VAR la decisione viene confermata e la rete viene annullata.



14' - Theo Hernandez cade a terra in area dopo una lieve trattenuta di Meccariello e invoca il calcio di rigore, Valeri non concede e il VAR non interviene.