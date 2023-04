Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli, match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A 2022-23, in programma oggi alle 19 allo stadio Via del Mare di Lecce.



LECCE – Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Oudin, Ceesay, Di Francesco.



NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.