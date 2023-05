Il Quotidiano di Puglia si sofferma sul possibile futuro salentino di Remi Oudin, centrocampista offensivo francese arrivato in estate al Lecce in prestito secco dal Bordeaux. L'uomo-mercato Corvino lo voleva già quando lavorava alla Fiorentina, ma fu anticipato proprio dai girondini, nel frattempo retrocessi e adesso in lotta per tornare subito in Ligue 1. Da qui alle prossime settimane il futuro di Oudin sarà ridiscusso.