“Trovare continuità in Serie A è, già di per sé solo, un motivo di soddisfazione; per Federico la gioia si raddoppia in virtù del percorso fatto per arrivarci. Detto ciò, il suo solido radicamento a valori semplici e genuini gli ha insegnato a non esaltarsi mai quando le cose vanno bene, così come a non abbattersi mai quando vanno male.



Il gol con l'Atalanta? È la ciliegina sulla torta di un ottimo inizio di stagione. Confido ne arrivino ancora. Negli ultimi anni, per essere un difensore, ha trovato con buona frequenza la via del gol. Anche questo, nel dettaglio della singola partita, fa parte del suo crederci sempre.



L’aspettativa ora è di sfruttare la fiducia che sta ricevendo per continuare a migliorare, con l’obiettivo di contribuire il più possibile alla salvezza del Lecce“.