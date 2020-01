Il centrocampista del Lecce Jacopo Petriccione ha parlato ai microfoni di InterTV prima della partita contro l’Inter: “È una delle squadre più forti in Europa, ma noi partiamo sfavoriti con tutti. In casa però abbiamo bloccato la Juventus, quindi proveremo a fare lo stesso anche con l’Inter. Tra casa e trasferta c’è differenza di rendimento, non sappiamo il motivo, siamo forse un po’ condizionati. Nel girone di ritorno proveremo a cambiare rotta”.