Il Lecce, in attesa che si sblocchi la trattativa per Burak Yilmaz, continua a cercare un attaccante. Il club salentino, secondo Sky Sport, ha fatto un sondaggio con il Sassuolo per Khouma El Babacar chiedendone il prestito. Gli emiliani hanno però detto no in quanto non convinti dalla formula dell'operazione. La società vorrebbe cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo.