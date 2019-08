Il Lecce ritrova la Serie A e il presidente Saverio Sticchi Damiani è pronto per una grande stagione: "Non mi sembra vero - racconta ai microfoni de La Gazetta dello Sport - siamo in anticipo di tre anni rispetto ai programmi. La stagione scorsa puntavamo alla promozione in A in tre/cinque anni". Nel 2000 finì 1-0 per i giallorossi con gol di Vugrinec: "Non ero a San Siro. Ho visto quella partita dalla tv e ho esultato al gol del mio amico Davor, col quale sono ancora in contatto. Domani non abbiamo nulla da perdere: Conte è il miglior allenatore del mondo e l'Inter è piena di campioni, uno solo di loro costa quanto tutta la rosa del Lecce. Ma ci proveremo. Liverani l'anno scorso è riuscito a valorizzare al massimo dieci/undici giocatori". Una battuta anche sul mercato: "Sono soddisfatto degli acquisti fatti dal ds Meluso, soprattutto per gli arrivi di Lapadula e Farias. Abbiamo una tifoseria da Champions, non mi aspettavo di arrivare a quasi 18.500 abbonamenti, ci hanno dato fiducia quando ancora non ci eravamo mossi sul mercato".