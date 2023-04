Il giocatore del Lecce Gabriel Strefezza ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 1-0 sull'Udinese, arrivato grazie a un suo gol su rigore.



Su quel rigore Ceesay ti ha dato la palla: che ti ha detto?

"Mi ha detto di fare gol. Ho preso la palla e ho segnato".



Che liberazione è segnare dopo 10 giornate?

"Da tanto cercavo di fare gol e di vincere. La serata perfetta, ma ancora manca tanto".



Cosa volevi dire con l'esultanza?

"Avevo un po' di ansia, ora spero di avere la fortuna di fare tanti gol per il Lecce".



La prestazione l'avete sempre fatta: vi mancava la fortuna?

"Mancava sempre il passaggio finale, ma oggi è andata tutto bene e godiamoci la serata".



Credete alla salvezza?

"Speriamo di portare la salvezza a questa tifoseria e a questa città, che la merita".



Pace fatta con i tifosi?

"I tifosi sono un uomo in più per noi. Il presidente ci è stato vicino e, dopo la vittoria, abbiamo ringraziato i tifosi".



Quanto merito c'è di Baroni?

"Tantissimo, il mister non molla mai e noi come lui. Dobbiamo portare la salvezza a Lecce".