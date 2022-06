Dopo una stagione condizionata da problemi fisici in prestito a Verona, Gianluca Frabotta è in cerca di riscatto. Il terzino classe '99 di proprietà della Juventus può ripartire dal Lecce appena promosso in Serie A. I giallorossi hanno alzato il pressing per il giocatore, insistono con i bianconeri e stanno provando a strappare il sì. Si tratta sulla base di un prestito, al quale il Lecce vuole aggiungere un'opzione per il riscatto. Si tratta con fiducia e ottimismo, le sensazioni sono positive e Frabotta potrebbe ripartire presto dal Lecce.