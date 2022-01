In Serie B il Lecce comunica di aver ingaggiato l'attaccante spagnolo Raul Jose Asencio Moraes (classe 1998 ex Genoa, Avellino, Benevento, Pisa, Cosenza, Pescara e Spal), che ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione e ulteriore opzione per altri tre anni.



Inoltre dal Keflavik arriva a rinforzare la squadra Primavera il centrocampista islandese David Snaer Johannsson (classe 2002), che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione per altre tre stagioni.