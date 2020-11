Dopo i rinnovi di due elementi fondamentali dei salentini, Mancosu e Gabriel, arriva anche il terzo prolungamento di contratto in casa Lecce. Si tratta, come condiviso sui canali ufficiali giallorossi, del laterale difensivo Marco Calderoni. Queste le parole in merito al giocatore che il sito del club riporta:



L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Marco Calderoni ha prolungato il rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2021, fino al termine della stagione sportiva 2021/22. Il difensore giallorosso, arrivato a Lecce nella stagione 2018/19, ha collezionato 68 presenze realizzando 3 marcature.