Pantaleo Corvino torna a Lecce dopo quindici anni, per riconquistare subito la Serie A. Adesso è ufficiale, come comunicato dal club sul sito: “L’Unione Sportiva Lecce comunica di avere affidato l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica al Sig. Pantaleo Corvino.



L’incarico decorrerà dalla stagione sportiva 2020/2021 e avrà durata triennale.



La conferenza stampa di presentazione del Direttore Corvino si terrà lunedì 10 agosto 2020 alle ore 11 presso il Palazzo Banco di Napoli in Lecce”. Nelle prossime ore è previsto un summit con Fabio Liverani per capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme nonostante la retrocessione.