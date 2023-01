Mert Cetin può tornare in patria. Il difensore turco (classe 1997 ex Roma) è in prestito al Lecce, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Verona. Secondo la Gazzetta dello Sport, oltre al Karagumruk allenato da Andrea Pirlo, sulle sue tracce c'è l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella.