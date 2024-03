Lecce-Verona, rissa nel dopopartita! Testata di D'Aversa ad Henry, cosa è successo

: gli scaligeri si impongono per 1-0 al Via del Mare ribaltando la corsa salvezza, nel finale si scatena la rabbia del pubblico ma non solo, scatta la- Il Verona di Marco Baroni, ex di giornata, ringraziache con il suo gol al 17' su assist di Suslov regala una vittoria pesantissima ai veneti per la lotta salvezza. E, al contempo, infligge al Lecce di Roberto D'Aversa una sconfitta che inguaia e che scatena la rabbia dei tifosi:nei confronti della squadra padrona di casa, ma ben presto la contestazione lascia spazio allo scontro tra i giocatori in campo.- Al triplice fischio dell'arbitro Chiffi infatti si accende una maxi rissa tra i giocatori del Lecce e quelli del Verona, alimentata anche dagli screzi nel finale di gara tra il difensore del Leccee l'attaccante dell'Hellasdell'Hellas., ma il provvedimento non è bastato a sedare la situazione che si è riaccesa a fine partita:Ad accendere ulteriormente gli animi, però, è stato(immagini Sky Sport), ex giocatore tra le altre del Lecce e oggi vice direttore sportivo del Verona. Ci sono voluti poi diversi minuti per placare gli animi in campo, attesa per il comunicato del Giudice Sportivo al termine della giornata di Serie A (28esima) che stabilirà quante giornate di squalifica rimedieranno D'Aversa e Henry e se ci saranno ulteriori sanzioni per altri giocatori, tecnici o dirigenti.- Non solo la tensione per la rissa, la vittoria del Verona rimescola le carte in chiave salvezza, l'Hellas fa un importante balzo avanti agganciando il Cagliari a 26 punti e proietta il Frosinone al terzultimo posto. Di seguito la classifica aggiornata della lotta sul fondo della classifica.12) Genoa 33 punti13) Hellas Verona 26 punti14) Cagliari 26 punti15) Empoli 25 punti*16) Lecce 25 punti17) Udinese 24 punti*18) Frosinone 24 punti19) Sassuolo 23 punti20) Salernitana 14 punti*una partita in meno