Il colpo in attacco di cui il Lecce era alla ricerca in queste ultime settimane si sarebbe concretizzato in Diego Farias, attaccante del Cagliari che ha disputato gli ultimi mesi della scorsa stagione in prestito all'Empoli. L'identikit dell'attaccante che i giallorossi intendevano acquistare non sembra che corrisponda al brasiliano, in quanto sembrava più necessaria una punta di peso che potesse giocarsi il posto con La Mantia. Non a caso il nome circolato ultimamente, oltre alla telenovela Yilmaz ormai tramontata, era quello di Babacar: attaccante di peso ma anche tecnico, in uscita dal Sassuolo che, però, non gradirebbe la destinazione salentina.



Diego Farias è più che altro una seconda punta cui piace partire più lontano dalla porta e poter mettere il suo compagno di reparto nelle condizioni di segnare. Infatti il brasiliano non è un attaccante molto prolifico avendo raggiunto e superato la doppia cifra solo in Serie B con il Padova e con il Cagliari, mentre in A il suo record personale è di 7 gol nella stagione 2016-2017. Tutte queste informazioni potrebbero quindi far riflettere sul ruolo che il brasiliano potrebbe ricoprire nello scacchiere di mister Liverani: potrebbe giocarsi piuttosto la titolarità in attacco con Falco mentre Lapadula e La Mantia sarebbero le punte di peso a seconda delle partite e delle condizioni dei giocatori.



Questa scelta di mercato, senza comunque precludere nuovi movimenti in attacco, potrebbe colmare la necessità di avere un'altra prima punta oltre a La Mantia spostando l'ex Genoa e Milan nel ruolo che ha sempre ricoperto piuttosto che giocare come punta d'appoggio al bomber ex Entella. In questo caso Farias sarebbe l'alter ego di Falco a seconda delle necessità di Liverani. L'arrivo di un'altra punta di peso, se non dovesse essere tramontata la pista Babacar, potrebbe permettere di utilizzare il fantasista di Pulsano come jolly offensivo schierandolo nel ruolo di trequartista nel momento in cui la squadra dovesse aver bisogno di maggiore spinta offensiva.



Il Lecce è comunque ancora un cantiere aperto e lo si è visto con la scelta di Farias dopo aver abbandonato l'idea Babacar che, per le loro caratteristiche, l'uno non esclude l'altro e quindi attualmente l'attacco salentino vede Lapadula come ago della bilancia sia nelle scelte di Liverani che in sede di mercato in quanto l'ex Genoa, potendo giocare nel suo ruolo principale di prima punta, permetterebbe ai giallorossi di completare l'attacco con Farias piuttosto che ricercare un ulteriore attaccante.