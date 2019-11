La trasferta all’Olimpico lascia ancora un boccone amaro per un Lecce che nelle ultime uscite ha migliorato notevolmente il livello delle sue prestazioni. Nonostante il risultato rotondo dettato ancora da alcune lacune difensive ha visto però anche una conferma a livello offensivo caratterizzato da spunti sempre pericolosi anche su un campo difficile come quello dei biancocelesti di Inzaghi.



NESSUN TIMORE E PERICOLOSITA’ – Parlando appunto della prestazione non si può certo negare che il Lecce si sia presentato in campo senza nessuna paura dell’avversario, anzi dimostrando, oltre che in contropiede, di poter giocare il proprio calcio contro una squadra tecnicamente superiore. A livello individuale ci sono importanti conferme con Lapadula sugli scudi che sta trascinando quasi da solo l’attacco in virtù delle prestazioni ancora opache di Babacar e degli infortuni di Falco e Farias. Il Lecce ha prodotto numerose occasioni anche sullo 0-0 sprecate dall’ex attaccante del Sassuolo e da Mancosu ma la rete del vantaggio è stata trovata dai biancocelesti sfruttando anche qualche sbavatura difensiva dei giallorossi, sicuramente un aspetto importante su cui dover lavorare per migliorare tutta l’organizzazione della squadra. Probabilmente uno svantaggio in casa di una squadra martellante a livello di occasioni avrebbe destabilizzato parecchie squadre ed invece il Lecce ha reagito ed è arrivato al pareggio con l’ormai solito Lapadula. Il pareggio ha di fatto dimostrato che la squadra giallorossa sta acquisendo quella maturità tale da potersela giocare con qualunque avversario anche in situazioni di svantaggio, cosa vista già contro Milan e Juventus. Come si dice da qualche tempo, però, oltre alla positività dei risultati si devono vedere i punti che, se per un verso i pareggi con Sampdoria e Sassuolo avevano mosso la classifica, ora vi è bisogno dei punti pesanti per non farsi travolgere dalle dirette concorrenti con il rischio di ritrovarsi in acque pericolose.



CHIAREZZA REGOLE – In questa stagione il Lecce si può definire come l’allievo di regole su cui raramente si è discusso o di prassi su cui gli arbitri sorvolano spesso. E’ accaduto contro il Napoli quando è stato fatto ripetere il calcio di rigore parato da Gabriel così come ieri quando è stato annullato il gol di Lapadula poiché ha segnato sulla respinta di Strakosha in seguito al rigore parato a Babacar, essendo entrato in area prima che il tiro fosse stato calciato. Per risolvere una questione normativa ovviamente si ricorre alla fonte, quindi alle Regole del calcio, secondo cui il calcio di rigore doveva essere ripetuto poiché erano entrati in area di rigore prima i difendenti della Lazio e poi Lapadula. A detta regola vanno integrate le circolari dell’Aia che sono a tutti gli effetti delle norme alla pari delle regole suddette con la caratteristica di essere, appunto, integratici rispetto alle prime. In questa circolare viene chiarito che bisogna osservare quale giocatore trae vantaggio dal suo ingresso in area prima della battuta del calcio di rigore, quindi creando così un parziale oscuramento della regola 14, numero 2, lettera C suddetta. A questo punto quindi viene da pensare che ci sia un’incompatibilità tra regola generale e quella integratrice poiché una prende in considerazione chi entra per primo in area mentre la seconda solo chi trae vantaggio. Ci si domanda allora: alla prossima occasione quale regola verrà applicata e soprattutto se ciò sarà fatto.

Infine bisogna chiarire anche quali interpretazioni bisogna dare ai tocchi con la mano vedendo il rigore concesso alla Lazio per il tocco con il braccio di Calderoni che, vista la circostanza, non si può affermare con certezza che il braccio fosse in una posizione innaturale rispetto al corpo dato che il giocatore era in caduta.