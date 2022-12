Il Lecce, mentre ha salutato la classifica prima della sosta per i Mondiali in modo positivo, si vedeI risultati sportivi riflettono l’operato dietro alla scrivania e piena prova ne è la ricca presenza di dirigenti e giocatori leccesi per quanto fatto nella passata stagione. Infatti, è notizia di qualche giorno fa che, appuntamento annuale in cui vengono conferiti gli ambiti premi a coloro che hanno portato in alto il tricolore italiano e che si sono contraddistinti per la propria attività nel mondo dello sport. Il Best Awards viene riconosciuto, mentre al responsabile dell’Area Tecnica. Dal grande lavoro societario si passa a quello di campo che incoronache ha potuto contare su. Tra questi undici compare anche uno dei neo acquisti giallorossi che si sta togliendo tante soddisfazioni, ossia, che nella passata stagione era in forza all’Ascoli. L’appuntamento è per lunedì 19 dicembre alla serata di gala del Festival del Calcio Italiano presso Araba Fenice Hotel & Resort ad Altavilla Silentina di Salerno.L’avvio di stagione del Lecce ha messo in risalto alcune individualità che hanno fornito ottime prestazioni sia in modo continuo che in crescendo sino alle ultime giornate pre Mondiali.Il difensore giallorosso ha disputato una prima parte di campionato impeccabile,senza sentire il peso della differenza del livello del campionato, tra l’altro nemmeno giocato nel Lecce nella passata edizione. Quando la difesa ha lasciato qualche varco allora ci ha pensatocompiendo parate decisive. Chi invece ha chiuso la prima parte di stagione in crescita sono stati Gallo e Colombo:culminate, grazie alle sovrapposizioni e ai cross, anche assist per i compagni. Ad approfittarne di questi è stato anchedei giallorossi. Era dal 2005, quando Cassetti e Sicignano vennero convocati in maglia azzurra, che mancavano giocatori leccesi ed allora c’era proprio Pantaleo Corvino che ora, sotto la presidenza di Sticchi Damiani, raccoglie i frutti del lavoro svolto.