Raggiunta quotacontro un Sassuolo che non ha più nulla da chiedere a questo campionato se non quello di insidiare la zona Europa League, a fronte di un Lecce alle prese con una lotta salvezza sempre più difficile. Sembrava di conoscere l’epilogo dell’incontro già dopo pochi minuti quando Caputo viene dimenticato dalla difesa e sigla il gol del vantaggio ma i giallorossi hanno saputo reagire.Il gol del vantaggio neroverde sembrava aver tagliato le gambe alla squadra di Liverani che invece ha saputo reagire provando ad entrare in area avversaria senza pungere in modo deciso e allora ci vuole un corner dove Lucioni riscatta l’espulsione di Torino e rimette la partita in discussione e riaccende le speranze dei suoi. Speranze che si alimentano quando il Sassuolo riprende il pallino del gioco maNel secondo tempo, che sta ritrovando la condizione, ma ancoracausa il rigore che permette alla squadra di De Zerbi di riportarsi in vantaggio. Capovolgimento di fronte e Mancosu, appena entrato, rimette tuto in parità. A quel punto, sicuramente più elevata degli avversari,La squadra di Liverani nel giro di pochi giorni perde uno scontro diretto e contro una squadra che ha meno motivazioni con una difesa ballerina dettata da una filosofia di gioco offensiva lasciando molti spazi agli avversari.Dopo il gol del 3-2 neroverde è rimasto negli occhiverso la porta di Consigli perché il fantasista si è intestardito nel puntare l’area di rigore piuttosto che tirare quando aveva spazio oppure servire Babacar che poteva essere messo davanti alla porta dato che la difesa si era stretta su Falco stesso. Palla persa, contropiede e gol del 3-2. E’ in questo che stanno peccando i giallorossi:come se avessero una maggiore responsabilità e si debbano caricare la squadra sulle spalle. Purtroppo non è così, cercare la giocata che risolva la partita ci può stare in una partita chiusa ma ieri si aveva la sensazione che bastasse davvero molto meno per poter segnare contro la difesa neroverde che è comunque abbastanza perforabile. Le giocate individuali possono certamente servire e risolvono le partite ma intestardirsi troppo non sortisce alcun effetto se non quello di regalare la palla e quindi occasioni agli avversari.