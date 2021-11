Paolo Leonardo Di Nunno, patron del Lecco, pronto alla rivoluzione: “Ho dato il tempo di fare quattro partite e una decisione va presa: è brutta, anche finanziariamente. Se non ci diamo una mossa qua retrocediamo. Vanno via primo allenatore, secondo e Direttore Sportivo: hanno fatto tutto di testa loro, qua comandano i giocatori”.



IL SOSTITUTO DI ZIRONELLI - “Non abbiamo niente, cercheremo. La squadra manca di fisicità, non è viva e tosta. Io vorrei confrontarmi con allenatore, vice e diesse, ma parlare non basta più. Vorrei accordarmi con loro per una rescissione consensuale, ma sono tutti dei quaquaraqua quando si arriva a questo momento. Mi serve un allenatore esperto, che conosca già bene la categoria, una persona esperta; di Direttori Sportivi ce ne sono una marea, si vendono per mille-duemila euro. Maiolo? Resta, non posso mandare via tutti”.