La Fiorentina non vuole fermare la propria striscia di imbattibilità e sogna in grande anche in Conference League dove questa sera, a partire dalle 21 al Mijeski Stadium di Poznan in Polonia, affronterà i padroni di casa del Lech Poznan. Vincenzo Italiano e i suoi uomini non perdono dal 18 febbraio e da allora 3 pareggi e 8 vittorie con un Arthur Cabral in grandissimo spolvero in zona gol. Occhio a non sottovalutare la formazione polacca che nel suo stadio ha risultati importantissimi (8 vittorie e 1 pareggio) in questa stagione.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lech-Fiorentina, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League, con calcio d'inizio a partire dalle 21 al Miejski Stadium di Poznan sarà trasmessa in tv sia da Dazn che da Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Football (203). Inoltre la gara sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc anche attraverso le app di Dazn, SkyGo e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

Lech Poznan (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Salamon, Milic, Rebocho; Kvekveskiri, Karlstrom; Marchwinsk, Afonso Sousa, Skoras; Ishak. Allenatore: Van den Brom.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Cabral. Allenatore: Italiano.