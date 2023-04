Il tecnico del Lech Poznan Van den Brom è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match che i polacchi giocheranno con la Fiorentina: "Ci sono delle cose che non puoi cambiare, siamo tutti delusi, i tifosi in primis, per come è andata la partita d'andata. Ma dobbiamo comunque fare del nostro meglio e lottare per fare meglio dell'andata. Possiamo impostare un altro tipo di match, spero che andrà bene almeno in termini di approccio e di gioco. Dobbiamo uscire dal campo a testa alta e ottenere il risultato migliore. La qualità della Fiorentina non la possiamo negare, dobbiamo migliorare in difesa e gestire il pallone con più freddezza. In campionato abbiamo avuto un'ottima reazione e questo è un incentivo per fare bene domani"