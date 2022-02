L'allenatore del Leeds, Marcelo Bielsa, ha deciso di lasciare il club quest'estate dopo quattro anni. Suo il merito di aver riportato la squadra in Premier League.



Secondo quanto riportato dal Mirror, il tecnico ha ammesso che è impossibile competere in Premier League senza un impegno totale: “Nessuno può rimanere a questo livello se non può garantire il 100 percento di entusiasmo: giocatori o allenatori".