Il futuro di Nahitan Nandez potrebbe non essere in Italia. Sul centrocampista uruguaiano, in estate vicinissimo all'Inter, ci sono numerose squadre pronte ad acquistarlo, tra cui le inglesi Leeds e Tottenham.



Come riporta il Sun entrambe ci avevano già provato in estate, ma Giulini aveva resistito all'assalto e Nandez è rimasto in Sardegna; a Gennaio però il suo addio pare scontato.