Il Leeds è stato acquistato per 50 milioni di euro nel 2017, oggi il suo valore è di circa 480 milioni di euro. In meno di cinque anni, la squadra di Elland Road ha massimizzato i propri introiti commerciali sotto la guida di Aser Group, inserendosi già nella top 10 della Premier League.



Il prestigioso portale specialista di Sports Media Business “Off The Pitch” ha dedicato un'intera annalise alla crescita del Leeds United con Radrizzani e stabilisce che il valore di mercato del club oggi può arrivare al mezzo milione di euro (circa 480 milioni di euro). Il successo del club degli ultimi anni è dato dai notevoli investimenti nello staff di giocatori e allenatori, permettendo di raggiungere prima l'obiettivo della promozione e poi quello della mantenimento in Premier League.



Il successo degli ultimi anni è stato costruito in modo più sostenibile, con un debito gestibile aiutato da emissioni azionarie e vendite di giocatori che non hanno abbassato la qualità complessiva della squadra. I ricavi commerciali del Leeds sono diminuiti di 3 milioni di euro alla fine del primo anno di Radrizzani, ma da allora hanno registrato un aumento costante e impressionante.



Nel 2021 il fatturato è cresciuto ulteriormente, raggiungendo i 23 milioni. Il riconoscimento della valutazione di quasi mezzo miliardo di euro del club dipenderà dal mantenimento dello status di “Premier League” da parte del Leeds United. C’è spazio per crescere dal punto di vista dei ricavi, visto che l’abilità commerciale del club ha mantenuto i prezzi dei biglietti bassi e costanti per un decennio.