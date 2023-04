Il Leeds ha iniziato, da qualche anno, a ristrutturare il proprio centrocampo. I due americani Brenden Aaronson e Tyler Adams sono arrivati lo scorso anno, esattamente come Marc Roca, dal Bayern Monaco. L'ultimo arrivato è Weston McKennie, dalla Juventus nella finestra di mercato invernale. Gli Whites hanno intenzione di rafforzare ancor di più questa zona del campo. Secondo TeamTalk, il nome in pole position è quello di Mandela Keita. Il belga è di proprietà del Oud-Heverlee Leuven, ora in forza al Royal Antwerp, ma con un contratto in scadenza a giugno.