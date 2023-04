Jose Cifuentes, centrocampista dei Los Angeles FC, è in scadenza di contratto. L'ecuadoriano è un punto fisso per la sua squadra, ma l'idea di fare il grande passo nel calcio europeo lo stuzzica molto. Secondo quanto riportato da Football Insider, il Leeds ha messo gli occhi sul giocatore. Gli Whites, però, non solo da soli. Anche il Rangers, club scozzese, è in forte pressing sul nativo di Esmeraldas. Sempre secondo il tabloid inglese, il classe '99 preferisce giocare in Premier League il prossimo anno, vedendo il club di Radrizzani in vantaggio.