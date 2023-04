Noa Lang aveva disputato un ottimo campionato lo scorso anno, collezionando 9 gol e 15 assist per il Club Brugge. L'attaccante era pronto a lasciare il Belgio alla volta di Arsenal o Leeds, con il Milan osservato speciale. Sfortunatamente, ad agosto un infortunio al ginocchio lo ha costretto a rimanere ai box, non potendo realizzare il suo desiderio di trasferirsi in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal media belga Voetbal Krant, il Leeds è pronta a ripresentarsi alla porta dell'olandese. Il suo valore attuale si aggira attorno ai 15 milioni di euro.