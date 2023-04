Il Leeds sta per perdere il suo bomber. Patrick Bamford, giocatore da 49 gol in 144 partite, ha deciso di voler cambiare area per ricercare nuovi stimoli e fare un salto di qualità. In merito a questo, il club inglese sta cercando sul mercato un attaccante con cui sostituire il suo goleador. Secondo TeamTalk, gli Whites hanno messo gli occhi su Mariano Diaz del Real Madrid. Il giocatore dominicano ha il contratto in scadenza questa estate e i Blancos non hanno intenzione di rinnovarlo.