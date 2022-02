Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa — Leeds United (@LUFC) February 27, 2022

La notizia era nell'aria dopo il pesante ko per 4-0 subito dal Tottenham, ma ora la notizia è anche ufficiale. Ilha confermato con un comunicato pubblicato sui propri profili sociale e sul sito web del club, di averil proprio managerIl presidente del club, Andrea Radrizzani ha voluto così commentare la notizia: "Questa è stata la decisione più difficile che ho dovuto prendere durante il mio mandato al Leeds United, tenendo conto di tutto il successo che Marcelo ha avuto al club. Devo agire nel migliore interesse del club e credo che ora sia necessario un cambiamento per garantire il nostro posto in Premier League. I risultati e le prestazioni recenti non hanno soddisfatto le nostre aspettative. Naturalmente, io e tutti gli altri del club vogliamo ringraziare Marcelo per i suoi sforzi e risultati e gli auguriamo il meglio per il futuro”.