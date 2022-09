Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini al Festival dello Sport di Trento parla delle possibili novità per il calcio italiano: "Pubblicare i dialoghi tra arbitro e Var potrebbe fare appassionare di più i tifosi".



"Il futuro della governance per la Lega Serie A è la media company. Già prima del mio arrivo è stata offerta una soluzione, che è quella che si sta perseguendo: riorganizzare la Lega in modo da creare una società media company a cui affidare i compiti di commercializzazione e negoziazione dei diritti, inclusa la parte all'estero, tenendo nella parte associativa le questioni di carattere sportivo. Questo dovrebbe semplificare la governance, portare un aumento dei ricavi e un contenimento dei costi". Sul tema dei ricavi, invece, il presidente della Lega ha indicato alcune strade, ad iniziare dal tema delle scommesse. "In altri Paesi, come in Francia, è riconosciuta un'entrata a chi produce l'oggetto su cui si scommette. Nel nostro sistema questo non avviene, e da qualche anno è vietata anche la pubblicità indiretta, che ha portato a circa 100 milioni di euro in meno di entrate per la Lega. Non sono questioni che vanno affrontate con leggerezza, ma portando avanti anche battaglie contro la ludopatia"