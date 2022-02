Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, rassegnerà oggi le sue dimissioni. Decisone presa, verrà ufficializzata in giornata con una lettera. Alla guida della Lega da due anni, Dal Pino lascia perché cambia vita: si trasferirà con la famiglia negli Stati Uniti, dove è da prima di Natale.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Dal Pino ha maturato la scelta a inizio gennaio, ma nell'ultimo mese è restato alla guida della Lega per spirito di servizio, in un momento molto complicato per il calcio italiano, soprattutto per le restrizioni legate al Covid nell'accesso agli stadi. Il figlio da gennaio ha iniziato ad andare a scuola in America, Dal Pino così ha deciso di andare a vivere definitivamente oltreoceano.