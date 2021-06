Il mondo del calcio italiano è pronto ad accogliere una nuova figura. All'ordine del giorno dell'assemblea di Lega in programma domani a Milano, infatti, potrebbe esserci la nomina del consigliere indipendente, vacante da inizio anno. Il nome, riporta La Gazzetta dello Sport, è quello di Gianni De Gennaro, da poco nominato presidente della Banca Popolare di Bari, storico uomo delle istituzioni italiane. Ex capo della Polizia ed ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri nel governo Monti, soprannominato lo sbirro, collaborò con il giudice antimafia Giovanni Falcone. La sua presenza - sostengono in via Rosellini - potrebbe agevolare anche i rapporti con il Viminale in vista della nuova stagione.