, il quale, accogliendo la richiesta dell’Antitrust che aveva di fatto condannato Sky per “eccesso di posizione dominante”, sancisce la fine all’esclusività online. La sentenza di fatto rivoluziona il mercato dei diritti tv del calcio nostrano.. Infatti, in streaming le partite potranno essere trasmesse anche da altre emittenti. Ciò probabilmente sancirebbe la scomparsa di Now Tv, la piattaforma di Comcast sullaquale viene offerto, esclusivamente online, il palinsesto di Sky a prezzi ridotti.«La decisione del Consiglio di Stato è opinabile e abbiamo presentato ricorso — ha commentato al Corriere della Sera il CEO di Sky Italia, Maximo Ibarra —quando nessuno aveva l’esclusiva»che permette l’assegnazione delle trasmissioni in diretta della Serie A attraverso l’assegnazione di un contratto triennale tramite un’asta pubblica, facendo valere la suddivisione in pacchetti stabiliti dalla Lega in linea con le indicazioni dell’antitrust.Vista l’esperienza dell’ultima asta dove la Lega non era riuscita a trovare un accordo con alcun Broadcaster (Sky e Mediaset su tutte) e quindi non ricevendo nessuna offerta, è iniziata a balenare l’idea di diventare essa stessa un broker con la, con l’obbiettivo dichiarato dal presidente Dal Pino «di non avere più intermediari» permettendo l’incarnazione di nuovi capitali e soprattutto di salvaguardare le contrattazioni, senza dover accettare troppi compromessi. Altra novità interessante riguarda la spartizione tra gestione sportiva, al 100% in mano alla Lega, e le attività commerciali ed economiche del campionato, affidate a manager competenti del settore.a “Radio anch’io Sport”, ha ammesso di provare a sollecitare «l’interesse dei grandi player internazionali, come Amazon e Netflix». Linea già adottata dalla UEFAche, attraverso la sua piattaforma di streaming, si è aggiudicata le partite di cartello del mercoledì sera della Champions League per il triennio 2021-2024. «L’idea — continua De Siervo — è creare una relazione che i social tengano in piedi quotidianamente e poi i tifosi ottengono dei servizi e sisentono parte attiva di un club»., sancendo di fatto una vera e propria rivoluzione del mercato dei diritti tv del nostro calcio.