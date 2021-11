Tre punti per scavalcare il Legia Varsavia nello scontro diretto. È questo l’obiettivo del Napoli, che oggi alle 18.45 scenderà in campo per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn). La squadra di Spalletti è seconda a quota 4, -2 dai polacchi che nell’ultima partita hanno perso 0-3 nella gara d’andata. Con una vittoria e un pareggio gli azzurri sono a pari merito con il Leicester, che oggi affronterà lo Spartak Mosca (ore 21).



LE PROBABILI SCELTE - Con Osimhen ancora ko - da valutare per il Verona - Spalletti dovrebbe far riposare anche Insigne e Politano ed è pronto a lanciare un tridente inedito con Lozano ed Elmas ai lati di Petagna. Out anche Fabiàn Ruiz per un affaticamento, in mezzo al campo dovrebbe esserci Demme con Anguissa e Zielinski. Tra i pali spazio a Meret.



Legia Varsavia-Napoli, le probabili formazioni:



Legia Varsavia (4-2-3-1): Miszta; Rose, Wieteska, Jedrzejczyk, Johansson; Martins, Kharatin; Mladenovic, Josué, Luquinhas; Emreli. All.: Golebiewski.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa, Zielinski; Lozano, Petagna, Elmas. All.: Spalletti.

Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn.