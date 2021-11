LE FORMAZIONI UFFICIALI:

A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO PER 100ESIMO MINUTO DI ALBERTO POLVEROSI.

. Primo in campionato,vuole andare avanti anche in. Così, dopo il successo di due settimane fa al 'Maradona', in Polonia sfida il(fischio d'inizio alle ore 18.45) per superare la squadra polacca e issarsi così al primo posto in classifica nel girone C.Per l'occasione sono rimasti a Castel Volturno. A Varsavia spazio a tante seconde linee. "Ho uomini che mi consentono di sostituire chi ha avuto più spazio e più minuti, ma sia chiara una cosa: noi all’Europa League ci teniamo e faccio fatica a capire perché non dovremmo - le parole alla vigilia di Spalletti -. Siamo venuti qua per vincere, anche se qualcuno è rimasto a casa: ma non saremo indeboliti da questi problemi".In campo dal 1' minuto ci sarà di sicuro(al posto di Ospina) e, squalificato in campionato. Poi spazio a, coadiuvati dall'insostituibile Anguissa, poi Zielinski e Politano.(3-4-3): Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk; Ribeiro, Josué, Slisz, Mladenovic; Kastrati, Emreli, Luquinhas. Allenatore: Marek Gołębiewski.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.