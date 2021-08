Sono 3 i nomi che il Leicester sta sondando per sostituire l'infortunato Fofana. Secondo il Leicestershire Live infatti la dirigenza delle foxes vorrebbe acquistare un altro difensore per evitare problemi legati agli infortuni, e sarebbe interessato a Stefan De Vrij, Ozan Kabak e Issa Diop. Il difensore dell'Inter sembrerebbe scontento delle cessioni di Lukaku e Hakimi ma ha una valutazione di 38 milioni di sterline; il turco dello Schalke 04 invece non è stato riscattato dal Liverpool e potrebbe rappresentare una buona occasione mentre il centrale del West Ham al momento è più un'alternativa.