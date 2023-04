Il diciottenne talento del Birmingham, Jordan James, sta incantando tutti. Il gallese sta collezionando ottime prestazioni in Championship e il suo nome è ufficialmente entrato nelle liste di molti club. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Bologna si è fatta avanti per il giovane centrocampista. Il club emiliano ha intenzione di offrire 2 milioni di sterline per il giocatore, ma un'altra squadra è in forte pressing sul nativo di Hereford, il Leicester.

I Foxes sono fiduciosi di vendere Maddison per circa 50 milioni di sterline in estate ed avrebbero tutte le possibilità per investire nella giovane promessa.